81 ilden bağışlanan her şey bu pazarda

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEM-DER) “Sıfır Atık” projesine ve ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla düzenlediği “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı” etkinliği, Üsküdar Selimiye’de bulunan TOGEMDER’in merkezinde başladı. TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, “Hedefimiz, ikinci el ve hiç kullanılmayan hikâyesi olan her bir parça eşya ile yeni hikâyeler yazmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2005 yılında kurulan TOGEM-DER’in, “Sıfır atık” projesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı” etkinliği dün başladı. Etkinlikte, mobilyadan kıyafete kadar 81 ilden bağışlanan 9 bine yakın sıfır ve ikinci el ürün bulunuyor.

Pazara giriş ücretsiz

Binlerce ikinci el ürünün yenilenerek satışa sunulduğu etkinlikten elde edilecek gelir, “Sıfır Atık” projesinin toplumda yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ürünlerden oluşturulan “Recep Tayyip Erdoğan” köşesinde sergilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portreleri ise bağışta bulunanlara hediye edilecek. Yarın akşama kadar devam edecek olan organizasyona giriş ise ücretsiz.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Herkese bir çağrıda bulunduk; Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun. Bu çağrımıza Türkiye’nin dört bir yanından karşılık geldi. Kimi markalar çeyiz setleri, oyuncak, halı gibi yeni ürünler yolladılar. Kimileri elleriyle ördükleri kazakları, çorapları kimileri ise el emeği, göz nuru yaptıkları hediyelik eşyaları gönderdi. Kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanından 9 binden fazla parça ürün geldi.”

‘Kapımız herkese açık’

Gülbaran, şöyle devam etti: “Kapımız herkese açık. Herkesin ihtiyacına, zevkine ve bütçesine göre ürünler var. 50 TL’ye bot da bulabilirsiniz, 200 TL’ye bir sehpa da alabilirsiniz. Özel sergileme alanında ise ipek halılar, değerli tablolar, satranç takımları, birbirinden değerli parçalar da yine katılımcıları bekliyor. Bazı mobilya ve kıyafetleri ise derneğimizde yeniledik. Şu anda eskisinden daha iyi durumdalar. Hedefimiz, ikinci el ve hiç kullanılmayan hikâyesi olan her bir parça eşyayla yeni hikâyeler yazmak.”

Erdoğan fotoğrafları hediye olarak verilecek.

‘Çok güzel bir pazar fiyatlar da çok ucuz’

Pazarı ziyaret edenlerden Hikmek Polat, ihtiyaç sahiplerine katkısı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir pazar. Kendime takım elbise aldım. Hem kendi ihtiyaçlarımı gördüm hem de buradan elde edilecek gelirle ihtiyaç sahiplerine katkım olduğu için mutlu oldum. İş arasında geldim. Yarın eşimi de getireceğim” dedi.

Dönüşüm pazarından ayakkabı aldığını söyleyen Kenan Kolat da, “Bu proje çok akıllıca olmuş. Fiyatlar çok uygun dışarıdan bin liraya aldığım ayakkabı burada 100 lira. Aldığımız eşyaların gelirinin ihtiyaç sahipleri için kullanılması da güzel” dedi.

Hafize Özkan ise, “Çok güzel eşyalar var. Fiyatları da ucuz. Birkaç parça eşya aldım. Yeni olanlar da var, ikinci el olanlar da var ama hepsi güzel” diye konuştu.

Dönüşüm Pazarı’na vatandaşlar ilgi gösterdi.