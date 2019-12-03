82 bin ByLock’çuya adli işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “ByLock meselesinde yeni bir alan daha bulduk. Eski soruşturmalara dahil ediyoruz” dediği ByLock soruşturmalarında bugüne kadar 97 bin 685 kişinin uygulamayı kullandığı tespit edildi. Kullanıcılardan 82 bin 894 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 14 bin 791 kişi hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Matruşka benzetmesi yapılan FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik ise bin 647 operasyonda 26 bin 233 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda kasım ayı itibarıyla 261 bin 700 kişinin gözaltına alınırken, bunlardan 91 bin 287’si mahkemede tutuklandı.

15 bin 871 yakalama kararı

FETÖ’nün bir başka gizli haberleşme yöntemi olan büfe-ankesör soruşturmaları da devam ediyor. Büfe-ankesör soruşturması çerçevesinde 15 bin 871 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aynı kapsamda düzenlenen 967 operasyonda gözaltına alınan 14 bin 649 şüpheliden 5 bin 546’sı da tutuklandı. Gözaltındaki şüphelilerden 6 bin 26’sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olurken, firari bin 222 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik bin 647 operasyonda 26 bin 233 kişiye adli işlem uygulandı. Aynı soruşturma kapsamında, firari 2 bin 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. FETÖ üyelerinin kullandığı gaybubet evlere yönelik 172 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 582 şüpheliden 2 bin 262’si gözaltına alındı. Zanlılardan bin 278’i tutuklanırken firari 320 şüpheli aranıyor.

91 bin kişiye tutuklama

FETÖ’ye yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlarda kasım itibarıyla 261 bin 700 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 91 bin 287’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Cezaevlerinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan halen 26 bin 952 kişi bulunuyor. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kişi sayısı ise 559 bin 64’e ulaştı.