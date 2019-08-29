82 bin operasyon 15 bin tutuklama

İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında, “Atık sulardan uyuşturucu madde tespit edilmesinin sağlanması” konulu iş birliği protokolü imzalandı. Bakanlığın basın salonunda düzenlenen programa Soylu’nun yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi (KİHBİ) Başkanı Ömer Ulu ve ilgililer katıldı.



‘Politikamız sıfır tolerans’



Soylu, uyuşturucunun hem teröre finans sağladığını hem de 2015’te dünyada 167 bin kişinin doğrudan ölümüne neden olduğunu söyledi. “Doğudan batıya giden doğal uyuşturucu, batıdan doğuya giden sentetik uyuşturucu bizim ülkemiz üzerinden geçmektedir ve bu trafiğin ciddi bir miktarı da maalesef ülkemizi tehdit altında bırakmaktadır” diyen Soylu, şunları kaydetti:



“Bizim uyuşturucu meselesinde kafamız asla karışık değildir. Mücadelemizin istikameti ve politikamız, ‘uyuşturucuya sıfır tolerans’ olarak rahatlıkla özetlenebilir. Uyuşturucuyu, terör meselesi olarak algılıyoruz ve bu konudaki kolluk çalışmalarımız buna göre gerçekleştiriyoruz. 2019 dünya uyuşturucu raporunda, 2017’de dünyada yakalanan eroinin yüzde 17’sinin Türkiye tarafından yakalandığı, 2019 Avrupa uyuşturucu raporunda ise yine 2017 yılında 28 AB ülkesi ve Norveç tarafından toplam 6,5 milyon ecstasy tablet yakalanırken, ülkemizde 8,6 milyon ecstasy tableti yakalandığı vurgulanmıştır.”



Kaçakçılık ve istihbarat dairesinin verileriyle 2017-2018 arasındaki uyuşturucu operasyonu sayısının yüzde 22 arttığını belirten Bakan Soylu, 2018’de 18,5 ton eroin, 80,7 ton esrar, 8,9 milyon ectasy, 22,7 milyon captagon ele geçirildiğini hatırlattı. Soylu, “Yılbaşından bugüne kadar son güncel rakamla 82 bin 598 operasyon 122 bin 816 gözaltı, 15 bin 216 tutuklama yaptık” ifadelerini kullandı.