84 merkez tam 22 ton zayıflattı!

Açılan 84 obezite merkezinde, 9 bin 9 bin 187 kişi tedaviye alındı. Merkezler sayesinde hastalar 21 ton 753 kilo vermeyi başardı. Bu yıl sonuna kadar 100 obezite merkezinin daha açılması planlanıyor.



En fazla Gaziantep’te



Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, şu ana kadar İstanbul’da 23, Ankara’da 9, Konya’da 6, İzmir’de 5, Adana’da 3 ve diğer illerde bir ya da iki tane obezite merkezi kuruldu. En fazla hastanın olduğu ve kilonun verildiği merkez ise mutfağı ve yemek kültürü ile Gaziantep’ten çıktı. Gaziantep’te bulunan Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki obezite merkezinde şimdiye kadar 506 hasta tedavi oldu ve 2 ton 428 kilo verildi.



Obezite programı 1 yıllık bir süreç olup, 1 yıl içinde altı modül halinde; obezite sorunu olan kişiyi tanımaya, tedaviye istekli hale getirmeye, bilinç ve bilinç altı değişimi yapmaya, davranış değişimi yaparak sağlıklı kiloya erişmesinin sağlanması ve çevresel değişim yaparak kalıcılık oluşturmayı amaçlıyor.