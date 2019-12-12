85. Ermeni Patriği Maşalyan oldu

Merakla beklenen İstanbul Ermeni Patrikliği seçimini Episkopos Sahak Maşalyan kazandı. İstanbul Ermeni Patrikliği için Episkopos Sahak Maşalyan ve Başespiskopos Aram Ateşyan’ın yarıştığı seçim dün, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Sahak Maşalyan 102, Aram Ateşyan ise 16 oy aldı. İstanbul Ermeni Patriği olaan Episkopos Sahak Maşalyan, seçimden birgün önce Milliyet’e yaptığı açıklamada, birikmiş 12 yıllık sorunları çözmeye çalışacağını belirtmişti.

Çoğulculuğun önemi

Cemaatin örgütlenmesine yönelik resmi mercilerle diyalog kuracağını kaydeden Maşalyan, “Patrikhanenin tüzel kişilik kazanması, vakıflar üst yönetim kurulu oluşturulması, altı yıldır yapılamayan vakıf yönetim seçimlerinin yapabilmesi, ruhban yetiştirme olanaklarının geliştirmesi, Ermeni dili ve kültürünün yaygınlaştırılması, Kilise gelirlerinden okullarımızın ve yoksullarımızın daha çok faydalandırılması öncelikle ele alacağımız konular olacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Maşalyan seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada çoğulculuğun, çok renkli ve çok sesli çağdaş bir toplum olmanın, birlikte yaşama kültürünün pekişmesi bağlamında bu seçimlerin yapılabiliyor olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Maşalyan, “Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız” dedi.