29.09.2019 - 17:28 | | DHA
88 göçmen yakalandı!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi ve Kocaköy köyleri sahilindeki zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 88 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendiİstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi ekipleri, hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi. Mühürlenen binaların akıbeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı kapsamlı incelemenin ardından belli olacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi ve yapılan incelemelerin ardından 15 bina ve 1 okulun mühürlendiğini belirtti. Öte yandan Silivri'de hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi de ibadete kapatılarak mühürlendi.