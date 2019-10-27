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27.10.2019 - 15:13 | | İHA

8'inci kez yapınca yakalandı!

Elazığ’da bir kişiyi sokak ortasında vurup kaçan şahıs polis tarafından yakalandı. Yakalanan zanlının 7 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.

8'inci kez yapınca yakalandı!

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen S.A. silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada olayın zanlılarının 7 ayrı suçtan aranan S.B. ve onunla birlikte hareket eden Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Yerleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonda olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

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