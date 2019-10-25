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25.10.2019 - 15:40 | | DHA

9 adrese baskın! Tek tek yakalandılar

Siirt’te terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

9 adrese baskın! Tek tek yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli ise aranıyor.

 

 

Bu taksiyi gören hemen polisi arayacakAntalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.
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