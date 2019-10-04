9 ayda 347 kadın katledildi

Umut Vakfı’nın raporuna göre, Türkiye’de bu yılın ilk dokuz ayında 347 kadın cinayeti işlendi, meydana gelen 427 kadına yönelik şiddet olayında 200 kişi de yaralandı. Bazı cinayetlerde katiller, kadınların yanı sıra evde bulunan aile bireylerini de öldürdü. Cinayetlerin yüzde 20.61’inde tüfek, yüzde 28.10’unda tabanca, yüzde 27.64’ünde ise kesici aletler kullanılırken; yüzde 23.65’inde kadınlar boğuldu veya darp edildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre de geçen ay 53 kadın cinayete kurban gitti.



