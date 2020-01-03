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03.01.2020 - 17:47 | | İHA

9 ayrı suçtan aranan aranıyordu! Suç makinesi yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri 9 ayrı suçtan aranan suç makinesini yakaladı.

9 ayrı suçtan aranan aranıyordu! Suç makinesi yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; Dinar ilçesi Dombay köyünde ikamet eden F.G. isimli şahsın evinin bahçesinden, 1 adet bakır aksamlı kazanın çalınması olayı ihbarı değerlendirildi. Yapılan çalışmalar ve olay yerine yakın akaryakıt istasyonları ile çevre güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde; aracın plakası ve markası tespit edilirken, Dinar ilçe merkezinde sürücüsü F.U. ile birlikte araç ele geçirildi.

Sürücü F.U.nun yapılan kimlik sorgusunda; toplam 9 ayrı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi. Yakalanan F.U., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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