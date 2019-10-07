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07.10.2019 - 10:13 | | DHA

9 ev alev alev yandı!

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Yukarıörenseki köyünde bir tandırda çıkan yangında alevlerin sıçramasıyla 9 ev kullanılamaz hale geldi.

9 ev alev alev yandı!

İlçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer ahşap evlere de sıçradı. Birçoğu boş olan evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın  güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan bölgede, yangında 9 evin yandığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

9 ev alev alev yandı

 

 

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