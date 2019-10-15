15.10.2019 - 07:50 |
9 HDP’li tutuklandı
Beşiktaş’taki HDP binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Barış Pınarı Harekâtı’nı protesto etti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen slogan atan 9 kişi gözaltına aldı. Aralarında HDP Küçükçekmece ve Şişli ilçe eş başkanları ile Zeytinburnu HDP İlçe Yönetim Kurulu üyesinin de bulunduğu 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. -Ferit Zengin İstanbul
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.