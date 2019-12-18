9 ilde FETÖ operasyonu! 19 kişi...

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "imam"ları tarafından ankesörlü telefonlardan aranan 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf astsubaylar U.K, Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, M.T, A.S, H.K, T.S, T.D. ve M.A. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç, N.T, M.E.D. ve M.A.G. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı verilen şüpheli astsubay V.D'nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.