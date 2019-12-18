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18.12.2019 - 07:51 | | AA

9 ilde FETÖ operasyonu! 19 kişi...

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

9 ilde FETÖ operasyonu! 19 kişi...

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem  yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde  "imam"ları tarafından ankesörlü telefonlardan aranan 20 şüpheli hakkında yakalama  kararı verildi.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve  Trabzon'da  belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Muvazzaf astsubaylar U.K, Y.Ö, Ş.Ç, V.A, A.L, K.A, H.K, S.T, E.P, M.T,  A.S, H.K, T.S, T.D. ve M.A. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski  öğrenciler E.Ç, N.T, M.E.D. ve M.A.G. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı verilen şüpheli astsubay V.D'nin yurt  dışına kaçtığı belirlendi.

 

 

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