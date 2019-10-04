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04.10.2019 - 17:27 | | DHA

9 yaşındaki çocuk mezarlıkta intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Suriye uyruklu Vail El S.'nin (9), mezarlık kapısına iple asılı cesedi bulundu. İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 yaşındaki çocuk mezarlıkta intihar etti

Olay, dün Kartepe Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El S.'ye ait olduğunu belirledi. İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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