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22.08.2019 - 11:54| İHA

9 yaşındaki kızı tacizden gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

9 yaşındaki kızı tacizden gözaltına alındı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi.

Adana'da korkunç olay!Adana'da, kimliği belirsiz bir kişi, 1'i mobilet üzerinde, 2'si kahvehanede olmak üzere 3 kişi tabancayla öldürüldü. Mobilet üzerinde öldürülen şahsın kucağında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
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