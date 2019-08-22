9 yaşındaki Yasemin sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medya her gün dikkat çeken isimler çıkarmaya devam ediyor. Onlardan biri de Yasemin Bulak. 9 yaşında olan ve 8 ay önce lösemi tedavisi gören Yasemin Bulak sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendi açtığı Youtube kanalında saçlarının neden kesildiğini ve yaşadığı zorlu süreci anlatan 9 yaşındaki Yasemin'in her geçen gün takipçi sayısı artıyor.

Lösemi tedavisi gören ve Yasemin Bulak, Youtube kanalında kullanıcılardan destek bekliyor.

İŞTE YASEMİN'İN EKLEDİĞİ VİDEODAN BİR BÖLÜM

Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom. Youtube'a yeni katıldım. Saçımın neden olmadığını merak edenler var ise ben lösemiyim arkadaşlar. 9 yaşındayım. 8 ay hastanede yattım. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Kemik iliği tedavisi yaptılar. 8 ay sonra iyileştim, hastanede çok zor günler geçirdim. Doktorlar arada sırada beni kontrol etmeye geliyordu. Sonunda bıu hastalığı yendim arkadaşlar, saçım da yavaş yavaş uzayacak.