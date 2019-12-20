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20.12.2019 - 15:23 | | DHA

9 yaşındaki Zeynep 3 kişiye umut oldu!

Hatay’da beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Zeynep Cemal'in bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu.

9 yaşındaki Zeynep 3 kişiye umut oldu!

İskenderun ilçesinde ilköğretim okulu öğrencisi Zeynep Cemal, rahatsızlanınca ailesi tarafından İskenderun Gelişim Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen küçük kız, yoğun bakıma alındı.  Ancak dün beyin ölümü gerçekleşen Zeynep'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Zeynep'in 2 böbreği ve karaciğeri, hastalara nakledilmek üzere alındı. Organlar, nakil yapılacak hastanelere gönderildi.

Toprağa verilen yeğeninden alınan organların başka insanlarda yaşayacak olmasından mutlu olduklarını belirten dayı Soner Bayırlı, "Ailece zor zamanlar yaşadık. Bizim de aynı şekilde ihtiyacımız olabilirdi. Bu nedenle empati kurduk ve Zeynep'in organlarını bağışlama kararı aldık. Organ bağışı hayat kurtarıyor" dedi.

 

 

 

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