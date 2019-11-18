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18.11.2019 - 19:07 |

9 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Her şeyi itiraf etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce bıçakla öldürülmüş olarak bulunan kadının kimliği ve katil zanlısı jandarma ekiplerince tespit edildi.

9 yıllık sır cinayet böyle çözüldü! Her şeyi itiraf etti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010'da Bolvadin'in Kemerkaya köyü Akar mevkisinde bulunan kadın cesedinin, Z.Ö'ye ait olduğunu belirledi.

Z.Ö'nün cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının sık sık R.Ç. ile görüştüğünü belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan R.Ç, ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olay yerinde tatbikat yaptırılan R.Ç, burada da cinayeti detaylarıyla anlattı.

Hakim karşısına çıktıAdana'da dört aylık eşini, kayınbabası ve kayınvalidesini, çıkan tartışma sonucu öldüren astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.
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