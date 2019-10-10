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10.10.2019 - 07:18 | | milliyet.com.tr / AA

90 bin camide Mehmetçik için dua

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı hava ve karadan atışlarla devam ederken, Türkiye genelinde 90 bin camide sabah namazında da Mehmetçik için dua edildi.

90 bin camide Mehmetçik için dua
90 bin camide Mehmetçik için dua
90 bin camide Mehmetçik için dua
90 bin camide Mehmetçik için dua
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 90 bin camide Fetih suresi okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.

Fatih Camisi'nde sabah ezanından sonra Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için dua eden cami imamına cemaat de eşlik etti.

Bazı vatandaşlar da Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

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