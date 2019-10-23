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23.10.2019 - 16:07 | | DHA

91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı

Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı 91 yaşındaki Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı.

91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek gelir elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şehreküstü Camii'nin önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit eden ekipler, bölgeye giderek Muhammet K.'yi yakaladı.

Zabıta Müdürlüğü’nde üst araması yapılan Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paraları görünce şaşkına dönen zabıta görevlileri, yaşlı adama, '5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi' gereği işlem yapıp, idari para cezası keserek, paralara el koydu.

Sahte para operasyonu: 2 gözaltıKonya'nın Beyşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 11 bin 600 lira sahte banknot ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
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