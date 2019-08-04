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04.08.2019 - 07:57| ANKARA Milliyet

93 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle üçü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Selçuk’un açıklamasında geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında parkison ve demans ilaçlarının da olduğu belirtildi.

93 ilaç geri ödeme listesinde

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SUT’a ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti. Düzenlemeyle geri ödeme listesine yeni ilaçların eklendiğini vurgulayan Selçuk, “Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığımız değişikle üçü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82’si yerli üretim niteliğinde. Son eklemelerle birlikte geri ödeme listesindeki bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 743’e ulaştı. Bunların 8 bin 363’ü ise ülkemizde ruhsatlı olan ilaçlardan oluşuyor” dedi. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini kaydeden Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” ifadesini kullandı.

ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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