94 başkana terör suçu nedeniyle mahkûmiyet

41 belediye başkanı ilk derece mahkemelerince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezasına çarptırıldı. İçişleri’nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirilmişti. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanlardan 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33’ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ederken, yedisinin haklarında verilen ceza kesinleşti. Görevden uzaklaştırılanların 52’sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor. Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20’si tutuklu bulunuyor. 57’sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor. Yedi kişi hakkında adli kontrol şartı konuldu.