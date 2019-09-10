99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? Kasım Celp dönemi askerlik yeri sorgulama

99/4 askerlik yerleri Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kasım Celp döneminde askerlik vazifesini yerine getirecek olan adaylar 20-31 Ağustos tarihleri arasında askerlik vazifesini hangi şekilde yerine getirmek istediğine dair sınıflandırma formunu doldurdu. Yedek subay, astsubay, uzman çavuş gibi sınıflandırmaların yer aldığı formların doldurulmasının ardından gözler Askeralma Genel Müdürlüğüne çevrildi. Peki 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/4 askerlik yerleri 23 Eylül tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. 1. celp döneminde silah altına alınacak olan bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak olan yedek subay adaylarının yanı sıra yedek astsubay adayları 1 Ekim 2019 tarihinde İkinci Celp dönemine dahil olan adaylar 1 Kasım ve üçüncü celp dönemin tabi olan adaylar ise 2 Aralık tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.