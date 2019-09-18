99/4 askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı

99/4 askerlik yerleri Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kasım celp döneminde askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen adaylar eğitim durumlarına göre askerlik hizmetini hangi koşulda yerine getirmek istediklerini e-Devlet üzerinden belirtti. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından yükümlüler askerlik hizmetini yerine getirecekleri birlik ve kışlaların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/4 askerlik yerleri 23 Eylül tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. 1. celp döneminde silah altına alınacak olan bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak olan yedek subay adaylarının yanı sıra yedek astsubay adayları 1 Ekim 2019 tarihinde İkinci Celp dönemine dahil olan adaylar 1 Kasım ve üçüncü celp dönemin tabi olan adaylar ise 2 Aralık tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.