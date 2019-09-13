99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Kasım ayı yaklaşıyor. Kasım ayında binlerce kişi askere alınacak. Her bir mehmetçik adayı heyecanlı ve bir an evvel vatani görevini yapacakları yerleri öğrenmek istiyorlar. Şu sıralar çokça dile getirilen soru ise "99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 9 Ağustos'taki duyurusunda kasım ayı celp dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakanlık 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağını belirtmişti.

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 1 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 2 Aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.