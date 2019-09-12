99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım Celp dönemi askerlik yerleri

Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen binlerce yükümlü Askerlik Şubeleri aracılığıyla başvurularını tamamladı. Yeni askerlik sistemi ile askerlik hizmetini nasıl yerine getireceklerine adaylar eğitim durumlarına göre kendileri belirleyebiliyor. Tabi bu istekler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından incelendikten ve uygun görüldükten sonra adaylara duyuruluyor.

Yedek Subay veya Yedek Astsubay olarak askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen yükümlüler e-Devlet üzerinden bu işlemleri 31 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirdi. Peki Kasım Celp döneminde askere gidecek olan yükümlerin sevk olacakları askeri birlikler ne zaman açıklanacak? 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/4 askerlik yerleri 23 Eylül tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. 1. celp döneminde silah altına alınacak olan bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak olan yedek subay adaylarının yanı sıra yedek astsubay adayları 1 Ekim 2019 tarihinde İkinci Celp dönemine dahil olan adaylar 1 Kasım ve üçüncü celp dönemin tabi olan adaylar ise 2 Aralık tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.