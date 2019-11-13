13.11.2019 - 11:55 |
A 101 14 KASIM | a101 sayfalarca olan aktüel ürünler kataloğu yayınladı
A 101 14 Kasım Perşembe kataloğu merakla araştırılıyor. A 101'den bu hafta alışveriş yapmak isteyenler, markete gitmeden önce A 101 aktüel ürünler ve fiyatlarını inceliyor. Peki A 101'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi? İşte a101 14 Kasım Perşembe günü kataloğu...
Haftanın üçüncü gününde alışveriş listelerini hazırlayanlar, marketlerin indirimli ürünlerine bakıyor. A 101 marketlerinde bu hafta Perşembe günü indirime girecek olan aktüel ürünler merak ediliyor. İşte A 101 14 Kasım Perşembe günü aktüel ürünler katalog...
A 101 aktüel ürünlerde bu hafta katalogta yer alan ürünlerden bazıları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, oyuncaklar, deterjan, ev eşyaları, giyim ve gıda bulunuyor.
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