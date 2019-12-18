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18.12.2019 - 10:47 |

A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | 'Aldın Aldın' kampanyası

Haftalık alışverişe çıkacak olan vatandaşlar, A 101 indirimlerini yakından inceliyor. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da aktüel katalog ürünleri belli oldu. Teknolojik aletlere ihtiyacı olanlar, ev eşyalarında ihtiyacı olanlar ve gıda ihtiyacı olanlar A 101 marketlerinde 'Aldın Aldın' kampanyasından yararlanmak istiyor. İşte A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog...

A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | 'Aldın Aldın' kampanyası

Market alışverişi yapmak isteyenler, marketlerin haftalık yayınlanan kataloglarındaki ürünler ve fiyatlarını inceliyor. Evine en yakında noktada bulunan A 101 marketlerinde 19 Aralık Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Peki a101 aktüel katalogta neler var? A 101 'Aldın Aldın' kampanyasına bu hafta hangi ürünler girdi? İşte A 101 buzdolabı, A 101 telefon, A 101 televizyon, A 101 çamaşır makinesi, A 101 bulaşık makinesi ve birçok gıda ve giyim ürünlerinin fiyatları haberimizde...

A 101 - 19 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL KATALOG

A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası
A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | Aldın Aldın kampanyası










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