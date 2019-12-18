A 101 - 19 Aralık Perşembe aktüel katalog | 'Aldın Aldın' kampanyası

Market alışverişi yapmak isteyenler, marketlerin haftalık yayınlanan kataloglarındaki ürünler ve fiyatlarını inceliyor. Evine en yakında noktada bulunan A 101 marketlerinde 19 Aralık Perşembe aktüel kataloğu belli oldu. Peki a101 aktüel katalogta neler var? A 101 'Aldın Aldın' kampanyasına bu hafta hangi ürünler girdi? İşte A 101 buzdolabı, A 101 telefon, A 101 televizyon, A 101 çamaşır makinesi, A 101 bulaşık makinesi ve birçok gıda ve giyim ürünlerinin fiyatları haberimizde...

A 101 - 19 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL KATALOG





















