A 101 28 Kasım aktüel katalog - %30 indirim!

A 101 marketlerinde %30 indirim günleri 28 Kasım 2019 Perşembe günü başlıyor. Tüm 'aldın aldın' etiketli ürünlerde geçerli olacak A101 indirimleri yoğun ilgi görecek. Ev ihtiyaçları ve kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan %30 indirim hangi ürünlerde geçerli? İşte A 101 aktüel katalog...

A 101 28 KASIM PEŞREMBE AKTÜEL KATALOG









