12.11.2019 - 12:39 |
A 101 aktüel bu hafta | A 101 14 Kasım Perşembe
A 101 aktüel ürünler yayınlandı. A 101 14 Kasım Perşembe günü için arayış başladı. O gün geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları nedir? Market indirimlerini merakla araştıran vatandaşlar, A 101 aktüel ürünlerine ilgi gösteriyor. İşte A 101'de bu haftanın aktüel ürünlerinin kataloğu sayfa sayfa haberimizde...
A 101 14 Kasım Perşembe günü kataloğu yayınlandı. Halk arasında yoğun ilgi gören market katalogları incenlenmeye başladı. Peki A 101'de bu hafta hangi ürünler var? Hangi ürünler indirimde? A 101 marketlerinin resmi internet sayfası üzerinde yer alan A 101 aktüel kataloğu haberimizde derledik. Böylelikle, A 101 14 Kasım 2019 Perşembe günü geçerli olacak A 101 aktüel ürünleri ve fiyatları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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İş adamının öldürülmesiyle ilgili davada şoke eden iddia!Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.