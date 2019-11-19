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19.11.2019 - 11:42 |

A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri

Halk arasında merak konusu olan A 101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A 101 21 Kasım araması yapanlar, Perşembe günü indirimli ürünler kataloğuna erişim sağladı. İşte a101 bu hafta ürünler ve fiyatları...

A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri

Alışveriş yapmak için indirimli günleri bekleyen vatandaşlar, A 101 marketlerinden indirimli ürünlere 21 Kasım Perşembe günü ulaşabilirsiniz. A 101 aktüel ürünler arasında teknolojik ürünler, ev eşyaları, giyim, gıda seçenekleri bulunuyor. İşte 21 Kasım Perşembe günü geçerli olacak A 101 aktüel katalog...

A 101 21 KASIM AKTÜEL KATALOG

A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri








Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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