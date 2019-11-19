A 101 aktüel katalog - a101 21 Kasım Perşembe indirimleri

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Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.