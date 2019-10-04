HaberlerGündemA 101 aktüel kataloğu | Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları (5-11 Ekim)
04.10.2019 - 20:04 |
A 101 aktüel kataloğu | Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyaları (5-11 Ekim)
Her evin ihtiyaçlarını karşılayan marketlerde haftalık kampanyalar, fırsat ürünleri yayınlanmaya devam ediyor. A 101 marketlerinde de bulunan Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyalarının katologları yayınlandı. 5 -11 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olacak o ürünler ve fiyatları haberimizde...