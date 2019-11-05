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05.11.2019 - 10:47 |

A 101 aktüel ürünler belli oldu! 7 Kasım Perşembe a101 katalog

A 101 marketlerinde olan 'Aldın Aldın' kampanyası her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe de büyük ilgi görecek. A 101 aktüel ürünlerde bu hafta teknolojik ürünlerden giyime, gıdadan ev eşyalarına kadar bol seçenekli a101 katalog halka sunuldu. İşte A 101 Perşembe indirimli ürünler ve fiyatları...

A 101 aktüel ürünler belli oldu! 7 Kasım Perşembe a101 katalog

Market alışverişi yapmak, kişisel ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, Perşembe gününü beklemeye başladı. a 101 marketlerinde gerçekli olacak indirimli ürünlerin ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan a101 aktüel ürünleri haberimizde derledik. İşte 7 Kasım Perşembe A 101 aktüel katalog...

 A 101 KATALOG

A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog
A 101 aktüel ürünler belli oldu 7 Kasım Perşembe a101 katalog







Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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