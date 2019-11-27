27.11.2019 - 10:09 |
A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek! İşte a101 katalog
28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak A 101 aktüel ürünlerdeki indirimler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evine yakın bir noktada olan A 101 marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, 'Aldın Aldın' etiketleri olan ürünlerde %30 indirim ile karşılaşacak. İşte A 101 aktüel katalog haberimizde...
Büyük indirim haftası devam ediyor. Çeşitli marketler de bu büyük indirim haftasına çeşitli kampanyalar yaptı. A 101 marketleri de 4 gün sürecek aktüel ürünler belirledi. 28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık 2019 günlerinde geçerli olacak A 101 aktüel ürünler neler? İşte A 101'de bu hafta aktüel katalog...
A 101 AKTÜEL KATALOG