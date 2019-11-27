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27.11.2019 - 10:09 |

A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek! İşte a101 katalog

28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak A 101 aktüel ürünlerdeki indirimler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evine yakın bir noktada olan A 101 marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler, 'Aldın Aldın' etiketleri olan ürünlerde %30 indirim ile karşılaşacak. İşte A 101 aktüel katalog haberimizde...

A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek! İşte a101 katalog

Büyük indirim haftası devam ediyor. Çeşitli marketler de bu büyük indirim haftasına çeşitli kampanyalar yaptı. A 101 marketleri de 4 gün sürecek aktüel ürünler belirledi. 28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık 2019 günlerinde geçerli olacak A 101 aktüel ürünler neler? İşte A 101'de bu hafta aktüel katalog...

A 101 AKTÜEL KATALOG

A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek İşte a101 katalog
A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek İşte a101 katalog
A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek İşte a101 katalog
A 101 aktüel ürünlerde %30 indirim 4 gün sürecek İşte a101 katalog




 

Gençlerin selfie çekmek uğruna...Tarihi Galata Kulesi’ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü. Gençlerin düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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