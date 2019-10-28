28.10.2019 - 11:55 |
A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG
A 101 aktüel ürünler merakla araştırılıyor. A 101 marketlerinde bu hafta indirimli ürünler neler? 26 Ekim'de başlayan A 101 fırsat ürünleri, 1 Kasım tarihine kadar devam edecek. Peki A 101'de Perşembe günü 'Aldın Aldın' kataloğunda neler var?
Alışveriş listelerini oluşturan vatandaşlar, A 101 marketlerinde indirimi takip ediyor. 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak A 101 aktüel ürünler, Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyalarında yerini aldı. İşte A 101'in merak edilen indirim kataloğu...
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Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.