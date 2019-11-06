A 101'de bu hafta 7 Kasım Perşembe günü, televizyon, telefon, buzdolabı, yemek takımı, küçük ev eşyaları, makyaj ürünleri, giyim ve gıda ürünleri indirime giriyor. Halk arasında oldukça merak konusu olan marketlerin fırsat ürünlerinin neler olduğu çok konuşuluyor. İşte 7 Kasım Perşembe günü A 101 aktüel ürünler kataloğu...

7 KASIM PERŞEMBE A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG

















