06.11.2019 - 15:21 |
a 101 Televizyon, telefon, buzdolabı...Perşembe günü a101 aktüel ürünleri
7 Kasım 2019 Perşembe günü geçerli olacak A 101 aktüel ürünler kataloğu belirlendi. a 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta televizyon, telefon, buzdolabı gibi önemli ürünler mevcut. Peki fiyatları ne kadar? İşte A 101 aktüel katalog...
A 101'de bu hafta 7 Kasım Perşembe günü, televizyon, telefon, buzdolabı, yemek takımı, küçük ev eşyaları, makyaj ürünleri, giyim ve gıda ürünleri indirime giriyor. Halk arasında oldukça merak konusu olan marketlerin fırsat ürünlerinin neler olduğu çok konuşuluyor. İşte 7 Kasım Perşembe günü A 101 aktüel ürünler kataloğu...
7 KASIM PERŞEMBE A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG
'Sarı poşetli kız' sokak hayvanları için sokak sokak dolaşıyorBeyoğlu'nda yaşayan 24 yaşındaki Ceren Baştürk, Kasımpaşa, Şişhane, Eminönü esnafı tarafından 'sarı poşetli kız' olarak tanınıyor. Üniversitede yüksek lisans öğrenimi gören Baştürk, yaklaşık 4 aydır eline aldığı sarı poşetlerle sokaklarda dolaşarak esnafın biriktirdiği plastik ve teneke atıkları topluyor. Baştürk, topladığı atıkları kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklere atarak sokak hayvanları için makineden mama alıyor. O mamaları ise sokakta yaşayan kedi ve köpeklere bırakıyor.