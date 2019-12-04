04.12.2019 - 10:05 |
A 101'de yarının kataloğu - a101 marketlerinde Perşembe aktüel katalog
Market alışverişinde bulunacak vatandaşlar, indirimli ürünler kataloğunu araştırıyor. A 101 marketlerinde bu haftanın aktüel kataloğunda neler var var? a101 5 Aralık Perşembe günü için geçerli olacak indirimli ürünler haberimizde yer alıyor. İşte A 101 aktüel katalog...
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.