12.09.2019 - 10:09
A101 12 Eylül 2019 kataloğu | A101 aktüel ürünler
A101 12 Eylül 2019 kataloğu belli oldu. Bu hafta A101 aktüel indirimli ürünler arasında neler var? Vatandaşlar A101 kataloğundaki indirimli ürünleri merak ediyor. İşte 12 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 her hafta farklı ürünleri aktüel kataloğuna alarak vatandaşların indirimden yararlanmalarını sağlıyor. Her perşembe yeni ürünleri listeye alan A101 12 Eylül 2019 kataloğunda neler var? İşte A101 12 Eylül 2019 Perşembe aktüel ürünler kataloğu...
A101 12 EYLÜL 2019 KATALOĞU
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.