17.10.2019 - 09:35 |
A101 17 Ekim 2019 | A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her perşembe çeşitli ürünlerde indirim yapan A101'de bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 17 Ekim 2019 A101 kataloğu ve indirimler ürünler...
A101 17 Ekim 2019 Perşembe indirimleri belli oldu. Perşembe günleri başlayan indirimler bir hafta boyunca sürüyor. Peki, bu hafta aktüel ürünler arasında neler var?
A101 17 EKİM 2019 AKTÜEL KATALOĞU
2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.