18.09.2019 - 13:48 |
A101 19 Eylül 2019 kataloğu | A101 aktüel ürünler
A101 aktüel ürünlerde bu hafta hangi ürünler var? Perşembe günleri yenilenen indirim kataloğu ile birçok fırsat sunan A101'de bu hafta yine sürpriz ürünler yer alıyor. İşte A101 19 Eylül 2019 kataloğu.
A101 19 Eylül 2019 kataloğu yayımlandı. 19 Eylül'den itibaren satışa sunulacak olan indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünlerde bu hafta...
A101 19 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.