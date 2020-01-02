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02.01.2020 - 09:07 |

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var?

A101 aktüel 2 Ocak 2020 kataloğu yayınlandı. Her perşembe farklı ürünlerde indirim uygulayarak müşterilerine fırsatlar sunan A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? A101 aktüel ürünler bir hafta boyunca geçerli olacak. İşte 2 Ocak 2020 A101 aktüel kataloğu ve yapılan indirimler...

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var?

A101 indirimleri devam ediyor. 2 Ocak 2020 itibariyle geçerli olan A101 indirimlerinde bu hafta yine sürpriz ürünler indirimde. A101 marketleri 09.00 itibariyle açılıyor. Vatandaşlar A101 2 Ocak 2020 aktüel kataloğundaki indirimlerden bir hafta boyunca yararlanabilecek. Ürünler sınırlı sayıda... İşte A101 aktüel kataloğu

A101 AKTÜEL 2 OCAK 2020 KATALOĞU

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

A101 2 Ocak 2020 kataloğu | A101 aktüel katalog hangi ürünler var

Tuzla'da kaçak döküm dehşetiTuzla'da kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının önüne geçilemiyor. Zabıtanın takip ettiği bir hafriyat kamyonunun yolun ortasına molozları dökerek kaçması da kameraya yansıdı. Damperi açık şekilde kaçan plakasız kamyonun sürücüsü izini kaybettirirken, çevre sakinleri denetimlerin artırılmasını istedi.
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