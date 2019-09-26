26.09.2019 - 12:18 |
A101 26 Eylül 2019 aktüel ürünler | A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta perşembe günü yeni ürünler ve yeni indirimler ile büyük fırsatlar sunan A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 26 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu.
Vatandaşlar A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var merak ediyor. A101 yeni kataloğu yayımladı. İşte bu hafta indirime giren ürünler...
A101 26 EYLÜL 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER
Nesli tükenmek üzere olan dağ keçileri böyle görüntülendiNesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan dağ keçileri, Antalya'da Toroslarda görüntülendi. Antalyalı bir vatandaş, rakımı 2 bin metreyi bulan dağda karşılaştığı dağ keçilerini görüntüleyerek onları otlatmaya çalıştı.