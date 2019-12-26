26.12.2019 - 07:57 |
A101 aktüel 26 aralık 2019 | A101 aktüel katalog indirimli ürünler
A101 aktüel kataloğunu yayınladı. Her perşembe farklı indirimler ile müşterilerine fırsatlar sunan A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Yılbaşı için sürpriz ürünleri indirime koyan A101 aktüel kataloğundaki ürünler sınırlı sayıda raflarda yerini alıyor. A101 aktüel kataloğundaki indirimlerden faydalanmak için mağazaları ziyaret etmeniz gerekiyor. İşte a101 aktüel 26 Aralık 2019...
Türkiye'nin birçok bölgesinde binlerce mağazası bulunan A101 aktüel katoğunu yayınladı. Peki, hafta a101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Aralık 2019 Perşembe itibariyle geçerli olan indirimler bir hafta geçerli oluyor. Fakat ürünler sınırlı sayıda satışa sunulduğu için acele etmek gerekiyor. İşte a101 aktüel indirimli ürünlerde bu hafta yer alanlar...
A101 AKTÜEL 26 ARALIK 2019