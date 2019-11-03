a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog

Her evin ihtiyaçları oluyor. Yiyecek, içecek, giyim, teknolojik ürünler, ev eşyaları dönem dönem ilgi görüyor. Marketlerin indirimli ürünleri olduğunda daha çok arayışı artan bu seçenekler, vatandaşlar tarafından yoğunluğa uğruyor. A 101 marketlerinde Perşembe günü geçerli olacak indirimli ürünler nelerdir? 7 Kasım 2019 Perşembe günü A 101'in 'Aldın Aldın' kataloğu yayınlandı. İşte o ürünler ve fiyatları...

A 101 ALDIN ALDIN KATALOG (PERŞEMBE)









