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HaberlerGündema101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
03.11.2019 - 13:35 |

a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog

İhtiyaçlarını karşılamak için marketlerin indirimli ürünler kataloglarını inceleyen vatandaşlar, A 101 marketlerindeki Perşembe günü geçerli olacak indirimli ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte A 101 A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü için yayınlanan katalog...

a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog

Her evin ihtiyaçları oluyor. Yiyecek, içecek, giyim, teknolojik ürünler, ev eşyaları dönem dönem ilgi görüyor. Marketlerin indirimli ürünleri olduğunda daha çok arayışı artan bu seçenekler, vatandaşlar tarafından yoğunluğa uğruyor. A 101 marketlerinde Perşembe günü geçerli olacak indirimli ürünler nelerdir? 7 Kasım 2019 Perşembe günü A 101'in 'Aldın Aldın' kataloğu yayınlandı. İşte o ürünler ve fiyatları...

A 101 ALDIN ALDIN KATALOG (PERŞEMBE)

a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog
a101 aktüel | A 101 Aldın Aldın Kampanyası Perşembe günü katalog




Kötü hava, balık fiyatlarını artırdıSinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler açılamayınca, tezgâhta balık fiyatları arttı. Tezgahlarda, hamsinin fiyatı 5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
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