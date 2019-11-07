07.11.2019 - 07:53 |
A101 aktüel hangi ürünler var? A101 7 Kasım 2019 kataloğu
A101 7 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. 7 Kasım itibariyle satışa sunulacak ürünler bir hafta boyunca alınabilecek. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yer alanlar...
A101 7 Kasım 2019 kataloğunda hangi ürünler var? Her perşembe yeni ürünler avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta neler var?
A101 7 KASIM 2019 AKTÜEL KATALOĞU
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.