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HaberlerGündema101 aktüel katalog | Bugün son!
11.10.2019 - 11:50 |

a101 aktüel katalog | Bugün son!

İndirimli market ürünlerini takip eden vatandaşlar, 5 Ekim tarihinden itibaren A 101 marketlerinden alışveriş sağlıyor. Bugün sona erecek olan indirimli ürünler yoğun ilgi görüyor. Peki a101 aktüel katologlarında hangi ürünler yer alıyor?

a101 aktüel katalog | Bugün son!

İndirimli market ürünlerini takip eden vatandaşlar, 5 Ekim tarihinden itibaren A 101 marketlerinden alışveriş sağlıyor. Bugün sona erecek olan indirimli ürünler yoğun ilgi görüyor. Peki a101 aktüel katologlarında hangi ürünler yer alıyor?

 

a101 aktüel katalog | Bugün son

a101 aktüel katalog | Bugün son

a101 aktüel katalog | Bugün son

a101 aktüel katalog | Bugün son

Doktorları bile şaşırttı! Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktıKahramanmaraş'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı. Taşı çıkaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk, taşı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Literatürde büyüklük açısından şu ana kadar çıkarılan dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor" dedi.
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