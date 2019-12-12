A101 12 Aralık 2019 | A101 aktüel katalog yayınlandı

A101 aktüel katalogda bu hafta neler var? Türkiye'nin her yerinde mağazası bulunan A101 indirimli ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Her perşembe yayınladığı aktüel kataloğunda fırsat ürünleri sunan A101 bu hafta hangi ürünleri indirime girdi? İşte 12 Aralık 2019 A101 aktüel kataloğu...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ - A101 KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan A101 indirimli ürünleri ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

A101 marketleri hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 21.00'e kadar hizmet veriyor. Bazı bölgelerde cuma namazı vaktinde kapalı oluyor.

A101 12 ARALIK 2019 AKTÜEL KATALOG



















