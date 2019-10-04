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HaberlerGündemA101 aktüel ürünler kataloğu! 3 Ekim A101 ürün kataloğu
04.10.2019 - 10:23 |

A101 aktüel ürünler kataloğu! 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünün binlerce ev hanımı evde kullandıkları yüzlerce ürün için en uygun fiyatı araştırmaya devam ediyor. A101 tarafından 3 Ekim'den itibaren geçerli olmaya başlayan aldın aldın katoloğu da en çok merak edilenler arasında. Peki A101 ürün katoloğunda neler yer alıyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu! 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu ev hanımları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gıda'dan temizlik ürünlerine küçük ev eşyalarına kadar binlerce ürün için ihtiyaçları doğrultusunda araştıma yapan ev hanımları en uygun fiyatlı ürünleri alabilmek için birden çok markette yayımlanan aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte 3 Ekim'den itibaren geçerli olan A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu 3 Ekim A101 ürün kataloğu

 

    Keçilerin araç üzerinde beslenme keyfiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5'inci, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.
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