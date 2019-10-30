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30.10.2019 - 17:45 |

A101 aktüel ürünler kataloğu! 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 31 Ekim Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak olan onlarca indirimli ürün yer alıyor. Vatandaşlar A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünleri merak ediyor. İşyte yarından itibaren A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu! 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 31 Ekim'de Türkiye genelindeki A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında TV, Wi-Fi, Cep Telefonu, Bluetooth Kulaklık, USB bellek, Led Ampul, Çamaşır Makinesi, Çok amaçlı dolap, Büro tip Buzdolabı, Mikrodalga Fırın, Süpürge, El Mikseri ve Ütü gibi birçok ürün yer alıyor. İşte A101 indirimli ürünler kataloğu...

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim A101 indirimli ürünler listesi

 

Pilotla kule arasında ilginç diyalog!İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan bir yolcu uçağının pilotunun tilki görmesiyle ilgili yaptığı anonsun ses kaydı ortaya çıktı. Pilotun, “06 pist başından güneye bir tane tilki geçti, bilginiz olsun. Şu anda güneydeki kulübeler civarına doğru gidiyor” anonsu dikkat çekti.
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