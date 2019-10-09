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09.10.2019 - 10:30 |

A101 aktüel ürünler kataloÄŸu! 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu her hafta yayÄ±mlanmaya devam ediyor. Ev ekonomisini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ev hanÄ±mlarÄ± birÃ§ok market Ã¼zerinden yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalar ile en uygun ve en kaliteli Ã¼rÃ¼nleri almaya gayret ediyor. A101 haftanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± Ã¼rÃ¼n kataloÄŸunda birÃ§ok Ã¼rÃ¼n sizleri bekliyor. Ä°ÅŸte A101 haftanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± Ã¼rÃ¼n kataloÄŸu...

A101 aktüel ürünler kataloÄŸu! 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlanmaya devam ediyor. Marketlerde yer alan Ã¼rÃ¼nleri farklÄ± marketler ile mukayese eden ev kadÄ±nlarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸlerini en hesaplÄ± ÅŸekilde halletmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Peki A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor?

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A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu 5-11 Ekim HaftanÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ±

Hastane önünde silahlÄ± çatÄ±ÅŸma: 1 ölü 3 aÄŸÄ±r yaralÄ±Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartÄ±ÅŸan iki grup arasÄ±ndaki silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi öldü, 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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